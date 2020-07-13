Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Bollywood'un ünlü oyuncusu 46 yaşındaki Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı.
13.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:58
Çin'de başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hint sinemasının ünlü isimlerinden Aishwarya Rai ve kızında koronavirüs tespit edildi.
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Hint sinemasının kralı olarak anılan Bollywood yıldızı Amitabh Bachchan ve aktör oğlu Abhishek'in ardından, ünlü bir oyuncu olan gelini Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızının da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
Rai, Hint sinemasının ünlü ismi Amitabh Bachchan'ın oyuncu olan oğlu Abhishek Bachchan'ın eşi.