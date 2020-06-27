Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında

İngiltere'de Oxford Üniversitesi, bazı ülkelerde vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi sonrası, salgında ikinci dalgayı yaşama ihtimali en yüksek 10 ülkeyi sıraladı. Türkiye bu listede 10 ülke arasında yer almadı. Ayrıca, Türkiye'nin de aralarında olduğu 11 ülke ise gevşetilen tedbirlere rağmen vaka artışını az ya da hiç yaşamayan ülkeler olarak listede yer buldu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 552 bini aştı. Virüs nedeniyle 485 bin 434 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 192 bin 478 kişi iyileşti. Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 874 bin 195 aktif vaka bulunuyor.

Çin, Güney Kore, Almanya gibi kimi ülkelerde virüsün kontrol altına alındığı açıklamaları yapılmış ancak son günlerde yeni vakalar görülmeye başlanmıştı.

Bu da koronavirüste ikinci dalganın başlamış olabileceği korkusunu beraberinde getirmişti. Bilindiği gibi dünya ülkeleri teker teker Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye başladı.

İKİNCİ DALGA RİSKİ EN YÜKSEK 10 ÜLKE

İngiliz Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları önemli bir çalışmaya imza atarak Kovid-19 salgınında ikinci dalga yaşaması olası 10 ülkeyi açıkladı.

The Guardian gazetesinin haberine göre Oxford Üniversitesi bu araştırma sonucuna 45 ülkeyi kapsayan uzun bir araştırma sonucunda ulaştı.

Koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşanma ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke şu şekilde sıralandı: Almanya, Ukrayna, ABD, İsviçre, Bangladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya ve Suudi Arabistan.

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI

Türkiye, ikinci dalga riski en yüksek 10 ülke arasında yer almadı. Raporda ayrıca Türkiye için dikkat çeken bir başka ayrıntı daha mevcut.

Araştırmada Türkiye, Belçika, Kanada, Polonya, Pakistan, BAE, Belarus, İtalya, İspanya, Singapur ve Hollanda'nın ise gevşetilen tedbirlere rağmen vaka artışını az ya da hiç yaşamayan ülkeler olduğu açıklandı.

Ancak yetkililer bu ülkelerin yine de vaka artışlarını gözlemlemesi ve artışı takip ve kontrol etmesi gerektiğini belirtiyor.