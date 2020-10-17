Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı
17.10.2020 08:57 | Güncelleme: 17.10.2020 09:02
Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Otoyol bağlantısı üst geçidinde meşrubat içen şahıslara polis ekipleri 2 bin TL ceza kesti Düzce'de otoyol bağlantı yolu üst geçidinde yasak olmasına rağmen park ettikleri araç içinde sohbet eden şahıslara ihbar üzerine gelen polis ekipleri...
Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı
Otoyol bağlantısı üst geçidinde meşrubat içen şahıslara polis ekipleri 2 bin TL ceza kesti