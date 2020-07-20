Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı

Sakarya'da, TEM Otoyolu'nun kenarında cesedi bulunan Suriye uyruklu adamı eşi ve eşinin sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı.

20.07.2020 13:26 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:01

Sakarya'da, TEM Otoyolu'nun kenarında cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu Salem Hamdi'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, eşi M.K. (40) ve eşinin sevgilisi A.D. (31) ile sevgilinin arkadaşı A.A. (26) gözaltına alındı.

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Suriye uyruklu Salem Hamdi'nin 16 Temmuz günü, TEM Otoyolu Adapazarı Gişeleri mevkisi yakınında, yol kenarına atılmış cesedi bulundu. Hamdi'nin cinayete kurban gittiğini belirleyen Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok yönlü araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda Salem Hamdi'nin eşi M.K., onun sevgilisi A.D. ve A.A. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİLER

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan 3 şüpheli, Hamdi'yi başına sert bir cisimle vurarak öldürdüklerini, cansız bedenini de Sakarya'ya getirerek otoyol kenarına attıklarını itiraf etti. Şüphelilerin, sorgusu sürüyor.