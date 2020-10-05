Otomotiv ihracatı eylül ayında 2,6 milyar dolarla rekor kırdı

Türkiye otomotiv endüstrisi, eylülde bu yılın aylık bazdaki en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Otomotivin eylül ayı ihracatı yüzde 0,5 artışla 2 milyar 605 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında yeniden ilk sıraya yerleşen endüstrinin, toplam ihracattan aldığı pay da yüzde 17,5 oldu. Otomotiv sektörünün ocak-eylül dönemi ihracatı ise salgın sebebiyle bir önceki seneye göre yüzde 24 düşüşle 17,1 milyar dolar oldu.

BİNEK OTOMOBİL İHRACATI YÜZDE 7 AZALDI

Eylülde ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 7 azalarak 899 milyon dolar olurken, tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 5,5 artarak 979 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 12 artarak 489 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 2 artarak 159 milyon dolar oldu. Tedarik Endüstrisi'nde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracatta yüzde 13 oranında bir artış görülürken, yine önemli pazarlardan Romanya'ya yüzde 34, İtalya'ya yüzde 25, İspanya'ya yüzde 74 ve Polonya'ya yüzde 19 artış kaydedildi. Slovenya ve Hollanda'ya ise yüzde 14'er ve İran'a da yüzde 66 düşüş yaşandı.

BİNEK OTOMOBİL İHRACATINDA EN YÜKSEK ARTIŞ MISIR'A OLDU

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 14, Birleşik Krallık'a yüzde 35, Polonya'ya yüzde 48, İsrail'e yüzde 53, ABD'ye yüzde 39 ve Mısır'a yüzde 67 ihracat artışı yaşandı. Buna karşılık yine önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 59, İspanya'ya yüzde 46, Almanya'ya yüzde 19, Slovenya'ya yüzde 21 ve Hollanda'ya yüzde 68 düşüş görüldü.

BİRLEŞİK KRALLIK'A İHRACAT YÜZDE 42 ARTTI

Eylül ayında ülkeler bazında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 1 gerileyerek 334 milyon dolar olurken, Fransa'ya da yüzde 20 artışla 305 milyon dolar ihracat yapıldı. Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 42 artarak 282 milyon dolar olurken, İtalya'ya yüzde 18, İspanya'ya yüzde 21, Slovenya'ya yüzde 23, Hollanda'ya yüzde 51 düşüş, Polonya'ya yüzde 25, Belçika'ya yüzde 15,5 Romanya'ya yüzde 14, İsrail'e yüzde 37, Fas'a yüzde 24 ve Mısır'a yüzde 41 artış yaşandı.

EN FAZLA İHRACAT AB ÜLKELERİNE YAPILDI

Eylül ayında ülke grubu bazında Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 1 artışla 1 milyar 995 milyon dolar oldu. İhracattan yüzde 76,6 pay alan AB ülkeleri yine ilk sırada yer aldı. Okyanusya ülkelerine ihracatta da yüzde 63 artış yaşandı.