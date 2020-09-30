Sürücünün sollama isteği faciayla son buldu: 2 otomobile, 1 yayaya çarptı

Aksaray'da bir sürücünün ara sokaktaki sollama isteği faciayla sonuçlandı. Sollama hamlesini başlatan sürücü önce önündeki otomobile, sonra kaldırımdaki bir yayaya daha sonra da yıktığı bahçe duvarının arkasındaki otomobile çarptı. Trafikte bir anda kaos yaratan sürücünün görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Hashas Mahallesi 6613 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Y. (69) idaresindeki 68 KH 251 plakalı otomobil, sağ şeritte seyreden Rıza K. (58) yönetimindeki yabancı plakalı otomobili sollamak istedi.

2 ARACA 1 YAYAYA ÇARPTI

Sol şeride geçerek sollamaya çıkan İrfan Y., Rıza K.'nın sokağa dönmek için direksiyonu çevirmesi üzerine önce otomobile çarptı, sonra da kaldırımda yürüyen İsmet S. (42) isimli yayaya çarptı. Hızını alamayan otomobil bir binanın bahçe duvarını da yıkarak bahçede park halinde bulunan Ahmet K.'ye (36) ait otomobilin üzerine uçtu.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde otomobilin sollamaya çıktığı, o sırada diğer otomobilin sokağa dönmek için direksiyonu çevirdiği ve kaza anı görülüyor. Ardından otomobilin yayaya çarpması ve bahçeye girmesi görüntülerde yer alıyor. Kazada sürücüler ve yaya yaralandı. Yaralı yaya olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sürücülerin tedavileri olay yerinde yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.