Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Amasra'nın Taşova ilçesinde, virajı alamayan otomobil şarampole devrildi. Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde, virajı alamayan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgay Yurtsever'in (30) kullandığı 71 FH 814 plakalı otomobil, Gemibikü köyü mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Özge (29) ve Sultan Mira Yurtsever (6) yaralandı.
YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralılar, kaldırıldıkları Taşova Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
KAYMAKAM YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI
Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Turgay Yurtsever'in cenazesi savcının yaptığı incelemenin ardından Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.