Osman Baydemir kimdir? Osman Baydemir nerede?

OSMAN BAYDEMİR KİMDİR?

Osman Baydemir, 1 Ocak 1971, Diyarbakır, 2004-2014 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Halkların Demokratik Partisi mensubu Kürt kökenli siyasetçi.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir yıl serbest avukatlık yaptı. 1995 yılında İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 1995-2002 yılları arasında İnsan Hakları Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, yönetim kurulu başkanlığı, şube başkanlığı ve genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

3 Kasım 2002 seçimlerinde DEHAP'tan Diyarbakır milletvekili adayı oldu; ancak parti barajı geçemediğinden seçilemedi. Mayıs 2003-Aralık 2003 tarihleri arasında ABD'de İngilizce eğitimi alan Baydemir, 7 dil bilmektedir.

Diyarbakır Barosu, Toplumsal Hukuk Araştırma Vakfı üyelikleri yanı sıra Göç ve İnsani Yardımlaşma Vakfı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucu üyesidir. GABB (Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği) Kurucu Üyesi ve Başkanıdır. Hâlen Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği (UCLG) eşbaşkanıdır.

2009 Türkiye yerel seçimlerinde tekrar Demokratik Toplum Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Kapatılan DTP'den sonra Barış ve Demokrasi Partisi'ne geçti.

Hakkında yüzlerce soruşturma açılan Baydemir hakkında, 13 Ocak 2010 tarihinde Türk mahkemeleri tarafından geçici olarak yurtdışına çıkma yasağı getirilmiştir. 4 Nisan 2013 tarihinde Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yurtdışına çıkış yasağı kaldırıldı.

25 Aralık 2013 tarihinde partisi BDP (Barış ve Demokrasi Partisi) tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak gösterildi.2014 Türkiye yerel seçimleri'nde BDP'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi.

BDP'nin kendini feshetmesiyle ardıl parti Halkların Demokratik Partisi'ne geçti. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde HDP Şanlıurfa 1.Sıra adayı olarak gösterilmiş ve seçilmiştir.

Kişisel yaşamı

1 Haziran 2010 tarihinde kalp spazmı geçirip 3 gün müşahede altında kalmış ve her yıl geleneksel düzenlenen Diyarbakır Kültür Sanat Festivali açılışını gerçekleştirememiştir.

2005 yılında İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkan Yardımcısı Reyhan Yalçındağ ile evlendi ve bugüne kadar 2 çocuk sahibi oldu.

OSMAN BAYDEMİR NEREDE?

Osman Baydemir hakkında verilen karar üzerine kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

KIRMIZI BÜLTEN NEDİR?

Kırmızı bülten, adli makamlar tarafından çıkartılan yakalama kararının interpol üye ülkelere dağıtılması amacıyla interpolün yayınladığı bir bülten türüdür. İnterpolün yayınladığı bültenler arasında yakalama kararı olan tek bülten kırmızı bültendir. Ancak kırmızı bültenin yayınlanması itibari ile uygulanacak süreç ile hukuki süreç başlatılır.