Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi

Yıllar önce İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen oryantal Didem, uzun süre sonra Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah isimli programına konuk oldu. Leopar desenli elbisesiyle canlı yayına çıkan Didem, dansıyla yine adından söz ettirdi.

Koronavirüs salgınından dolayı uzun süredir evinde karantinada olan oryantal Didem, canlı yayındaki kalça dansıyla adından söz ettirdi. Kıvrak dansıyla herkesi büyüleyen Didem, kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı. 34 yaşındaki Didem'in kusursuz fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.