Ordu'da önce sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir şahıs sevgilisini öldürdükten sonra polisi görünce kendine de ateş ederek ağır yaraladı.

İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kemal E., sevgilisi olduğu öğrenilen Sema D.'yi silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polisi görünce kendine de ateş eden Kemal E., ağır yaraladı. Yaralı, 112 ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sedat D. ile Sema D.'nin Fatsa'da ikamet etmedikleri, İstanbul'dan geldikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU