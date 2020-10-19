Oppo Reno 4 fiyatı, özellikleri nelerdir? Oppo Reno 4 pro fiyatı özellikleri nelerdir?

Oppo, son yıllarda ciddi bir atak ile telefon piyasasında güçlü bir yer elde eden markalardan biridir. Reno serisi ile ilgili gören Oppo, şimdi Oppo Reno 4 Pro modeli Ekim Ayı içerisinde Türkiye'de satışa sunulacaktır.

Türkiye'ye ilk kez Reno4 Lite modeli ile gelen Reno serisi sadece 7.48 mm kalınlığıyla ultra ince bir görüntü sunuyor. Bu fiyat segmetindeki en ince telefon olan Reno 4 Lite'in ağırlığı ise 164 gramdır.

Reno 4'te arkada dört, önde iki kamera olmak üzere 6 kamera ile bulunuyor.

Reno4 Lite, çekilen fotoğraftaki yüzün bulanık bir görüntüsünü düzeltmek veya eksik kalan boşlukları doldurmak için yapay zeka yüz rekonstrüksiyon teknolojisini kullanıyor.

OPPO RENO 4 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ekran Boyutu:6.4 İnç

Dahili Depolama:128 GB

Bellek (RAM):8 GB

Batarya Kapasitesi:4020 mAh

Hat Sayısı:Çift Hat

Hızlı Şarj:Var

4.5G Desteği:Var

CPU Frekansı:2.4 GHz

Ekran Özellikleri

Ekran Boyutu

6.4 İnç

Ekran Teknolojisi

AMOLED

Ekran Çözünürlüğü

1080x2400 (FHD+) Piksel

Ekran Çözünürlüğü Standardı

FHD+

Piksel Yoğunluğu

411 PPI

Ekran Yenileme Hızı

60 Hz

Ekran Oranı (Aspect Ratio)

20:9

Ekran Alanı

98.49 cm²

Ekran Özellikleri

Multi Touch

Çerçevesiz Tasarım

Sürekli Açık Ekran (Always-on Display)

Eğimli Ekran (2.5D)

Ekran İçinde Ön Kamera

96% NTSC

430 cd/m² (nit) Parlaklık

800 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks)

800.000:1 Kontrast Oranı

Ekran Dayanıklılığı

Corning Gorilla Glass 6

Dokunmatik Türü

Kapasitif Ekran

Renk Sayısı

16 Milyon

Ekran / Gövde Oranı

83.55 %

Batarya Özellikleri

Batarya Kapasitesi

4020 mAh

Şarj

USB Type-C

Hızlı Şarj

Var

Hızlı Şarj Gücü (Maks.)

65 W

Hızlı Şarj Özellikleri

Hızlı Şarj (65W)

SuperVOOC Flash Charge 2.0

Kablosuz Şarj

Yok

Değişir Batarya

Yok

OPPO RENO 4 LITE FİYATI

Oppo Reno 4 Lite fiyatı 3599 TL açıklandı.

OPPO RENO 4 FİYATI | OPPO RENO 4 PRO FİYATI

Reno 4 fiyatı 4799 TLReno 4 Pro fiyatı da 6999 TL olarak satın alınabiliyor.