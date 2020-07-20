Bıçaklanan bir kişi, çarşafa sarılarak parka bırakıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, 34 yaşındaki Sercan G. kimliği belirsiz bir kişi tarafından koltuk altından ve kalçasından bıçaklandı. Çarşafa sarılan Sercan G, cadde üzerindeki parka bırakıldı. Olayın ardından şüpheli aracına binerek uzaklaştı.

ÜZERİNDEN UKRAYNA EHLİYETİ ÇIKTI

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Sercan G. tedavi altına alındı. Polis ekipleri Sercan G.'nin bırakıldığı caddede inceleme yaptı. Bıçaklanan şahsın üzerinden ise Ukrayna'dan alınmış ehliyet çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.