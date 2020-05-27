Ölümden kaçtılar, ölümüne serinlediler

Suriye'deki iç savaştan aileleriyle birlikte kaçarak Türkiye'ye sığınan çocuklar, yasak olmasına rağmen Adana'da bulunan Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanallarına girerek yüzüyor. Yüzme bilmeyen çocukların dahi girdiği kanalda, daha önce onlarca gencin boğulduğu biliniyor.

Suriye'de uzun yıllardır süren iç savaştan kaçan binlerce aile, çocuklarıyla birlikte Türkiye'nin çeşitli illerine sığındı. Ancak Adana'da hava sıcaklarının artmasıyla birlikte çocuklar yasak olmasına rağmen Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanallarında serinliyor.

YÜZME BİLMEYEN ÇOCUKLAR SULAMA KANALINA GİRİYOR

Suriyeli çocuklarda her yıl onlarca gencin boğulduğu kanalda canlarını hiçe sayarak yüzüyor. Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde bulunan sulama kanalına atlayarak yüzen çocuklar, yürekleri ağza getirirken uzun süre tehlikelere aldırmadan yüzmeye devam etti. Kimi yüzme bilmeyen çocuklar ise kanaldan arkadaşlarının yardımıyla çıkabildi.

14 yaşındaki Mustafa Yasin isimli çocuk, "Sokağa çıkma yasağını biliyorum. Polis görünce ceza yazacak ama ölmekten korkmuyorum. 3 yıldır burada yüzüyorum. Yüzmeyi biliyorum" diye konuştu.

6 yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan 15 yaşındaki Muhammed Ahmet ise, "Savaştan kaçtık. Ölümden kaçtık. Sudan korkmuyoruz. Boğulanları da biliyorum ama görmediğim için çok korkmuyorum" dedi.