Öldürdüğü hamile kız arkadaşının cansız bedenini yol kenarına atarken görüntülendi

New York'ta 29 yaşındaki Goey Charles isimli adamın öldürdüğü 29 yaşındaki hamile kız arkadaşı Vanessa Pierre'in cansız bedenini arabadan çıkarıp yol kenarına attığı görüntüler New York polisi tarafından yayınlandı.

GÜVENLİK KAMERASI ELE VERDİ

Genç kadının cansız bedeni vatandaşlar tarafından bulununca New York polisi soruşturma başlattı. Polis, kadının cesedinin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde kadının cansız bedeninin erkek arkadaşı tarafından arabadan indirilip yol kenarındaki çalıklara attığı tespit edildi. Katil sevgili kısa sürede gözaltına alındı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Cansız bedenin adli tıp tarafından incelenmesinden sonra kadının, boğazına sarılan bir tişörtle boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Hamile sevgilisini öldüren Goey Charles, tutuklanıp cezaevine gönderilirken; cinayeti neden işlediği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.