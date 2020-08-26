Seminere katılan öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, meslektaşları karantinaya alındı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde adı açıklanmayan bir öğretmenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan meslektaşları evlerinde karantinaya alındı.

Gölihsar ilçesindeki bir ilkokulda görev yapan öğretmene rahatsızlanması üzerine koronavirüs testi yapıldı.

DİĞER ÖĞRETMENLER EVLERİNDE KARANTİNAYA ALINDI

Öğretmenin, test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine adı açıklanmayan öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan diğer öğretmenler, evlerinde karantinaya alındı. Okul, geçici olarak kapatıldı.