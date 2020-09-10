Oğlunun düğününde kalp krizi geçirerek öldü, o anlar ise kameraya yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde oğlunun düğünü sırasında kalp krizi geçiren Murat Özkalp, hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin Özkalp'e kalp masajı yaptığı anlar ise kameraya yansıdı.

KALP MASAJI HAYATA DÖNDÜREMEDİ

Bodrum'da bir otelin bahçesinde düzenlenen Yiğit ve Hande Özkalp çiftinin düğününde belediye memuru nikahı kıydı, ardından davetlilere ikramlar yapıldı. Düğünün sonlarına doğru damadın babası evli ve 1 çocuk babası oto kiralama işletmecisi Murat Özkalp, rahatsızlanıp yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, 56 yaşındaki Özkalp'e kalp masajı yaptı, ancak hayata döndürülemedi. O anlar ise bazı davetlilerce cep telefonuyla görüntülendi.