Odasında başından vurulmuş olarak bulunan Zehra, kurtarılamadı

Diyarbakır'da odasında başından tabancayla vurulmuş halde bulunan 18 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

11.09.2020 12:28 | Son Güncelleme: 11.09.2020 13:21

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde odasında başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan Zehra E. (18), hayatını kaybetti. Jandarma genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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Olay, Silvan ilçesinin kırsal Kazandağı Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen Zehra E., odasına geçti. İddiaya göre bir süre sonra odadan silah sesi geldi. Odaya koşan yakınları, Zehra'yı başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Ailesinin ihbarı üzerine adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zehra E., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Zehra E.'nin cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.