Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı dikkat çekti

TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı, katıldığı bir canlı yayında, "O Ses Türkiye" yarışması ile ilgili soru üzerine yaptığı açıklamalarda dikkat çekti. Acun Ilıcalı, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'dan oluşan 'O Ses Türkiye' jürisinde bu yıl değişiklik olacağını duyurdu.

"SEYİRCİ DEĞİŞİKLİĞİ SEVİYOR"

Başarılı televizyoncu, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" dedi. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olan Ilıcalı, 'O Ses Türkiye' çekimlerinin eylül ayında başlayacağını söyledi.

MURAT BOZ'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM