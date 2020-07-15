Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs vakaları son dönemde artış gösterdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Valilik, vatandaşları maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

Vali Avni Çakır başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, Kastamonu'da son günlerde artış gösteren koronavirüs vakalarını görüştü.

VATANDAŞLARIN DAHA DİKKATLİ OLMASI İSTENDİ

Toplantının ardından açıklamada bulunan Kastamonu Valiliği, Kastamonu'da il genelinde vaka sayılarında son dönemde artışlar olduğu, dolayısıyla bu aşamaya kadar yapılan başarılı çalışmaların boşa gitmemesi ve daha katı tedbirlerin uygulanması zarureti doğmaması için vatandaşlarımızın daha dikkatli olması, maskesiz sokağa kesinlikle çıkılmaması, bunun yanında el hijyenine ve mesafe kurallarına titizlikle uyulmasını istedi.

MASKE DENETİMLERİ SIKLAŞACAK

Açıklamada, maske denetimlerinin sıklaştırılacağı ve maskesiz sokağa çıkanlar hakkında cezai işlem uygulanacağına dikkat çekildi.