Helal mi? Değil mi? tartışmaları sonrası Nutella Türkiye'den açıklama geldi: Ürünlerimiz helal sertifikalıdır

Ünlü çikolata markası Nutella, ABD'de Twitter'dan sorulan "Ürünleriniz helal mi" sorusuna resmi hesabı üzerinden "Hayır helal değil" yanıtını vermişti. Büyük tepki çeken firma, daha sonra hatalı tweet attığını söyleyerek özür dilemişti. Yaşanan gelişme üzerine Nutella Türkiye'den de konuya dair bir açıklama geldi.

"TÜRKİYE'DE SATILAN NUTELLA HELAL SERTİFİKALIDIR"

Şirketin Türkiye Ofisi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'de satılan Nutella ürünlerinin Manisa'daki fabrikalarında Doğu Karadeniz fındıkları kullanılarak üretildiği belirtilerek "Dünya çapında satılan bütün Nutella ürünleri helal tüketime uygundur. Nutella üreten endüstriyel tesislerimizin yüzde 90'ından fazlası halihazırda ilgili organizasyon tarafından helal sertifikasına sahip ve geri kalan fabrikalar da sertifikalandırma sürecindedir. Türkiye'de satılan Nutella helal serfitikalıdır" denildi.