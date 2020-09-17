"Helal mi? Değil mi?" tartışmaları sonrası Nutella Türkiye'den açıklama geldi: Ürünlerimiz helal sertifikalıdır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Helal mi? Değil mi?" tartışmaları sonrası Nutella Türkiye'den açıklama geldi: Ürünlerimiz helal sertifikalıdır

"Ürünleriniz helal mi?" sorusuna verdiği "Hayır helal değil" yanıtıyla tepki çeken ünlü çikolata markası Nutella'nın Türkiye ofisinden de konuya dair bir açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye'de satılan Nutella helal serfitikalıdır" denildi.

17.09.2020 14:16 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:58

Ünlü çikolata markası Nutella, ABD'de Twitter'dan sorulan "Ürünleriniz helal mi" sorusuna resmi hesabı üzerinden "Hayır helal değil" yanıtını vermişti. Büyük tepki çeken firma, daha sonra hatalı tweet attığını söyleyerek özür dilemişti. Yaşanan gelişme üzerine Nutella Türkiye'den de konuya dair bir açıklama geldi.

Nutella Türkiye'den

"TÜRKİYE'DE SATILAN NUTELLA HELAL SERTİFİKALIDIR"

Şirketin Türkiye Ofisi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'de satılan Nutella ürünlerinin Manisa'daki fabrikalarında Doğu Karadeniz fındıkları kullanılarak üretildiği belirtilerek "Dünya çapında satılan bütün Nutella ürünleri helal tüketime uygundur. Nutella üreten endüstriyel tesislerimizin yüzde 90'ından fazlası halihazırda ilgili organizasyon tarafından helal sertifikasına sahip ve geri kalan fabrikalar da sertifikalandırma sürecindedir. Türkiye'de satılan Nutella helal serfitikalıdır" denildi.

'Helal mi? Değil mi?' tartışmaları sonrası Nutella Türkiye'den açıklama geldi: Ürünlerimiz helal sertifikalıdır

Kaynak: İHA

İlgili Haberler

'Ürünleriniz helal mi?' sorusuna 'Hayır helal değil' diyen Nutella'dan özür geldi
"Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi
Haber Yorumları (16)
MURAT B: Torkunun çikolatasını deneyin.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ALIN: FİSKOBİRLİĞİN ''NUGA''SINI ALIN HARİKA.
Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
ALIN: AYRICA NUTELLANIN İÇİNDE PALM YAĞI VARDIR YANİ PALMİYE BİTKİSNDEKİ MEYVEDEN YAPILIR. BU GENELDE DİZEL VE MOTOR YAGI YAPIMIND ADA KULLANILIR İNSNAALRDA KANSER YAPICI ÖZELLİĞİ VARMIŞ. . NUGADA YAĞ OLARAK FINDIK VE AYÇİÇEK YAĞI VE PAMUK BİTKİSİNİN YAĞI KULLANILIR
Yayından Kaldır
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Adnan Menderes Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Ferhat Göçer
Spor Arda Turan Fatih Terim Vedat Muriqi Malcolm Thomas Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Erkek Çocuk Şişli Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Helal mi? Değil mi?" tartışmaları sonrası Nutella Türkiye'den açıklama geldi: Ürünlerimiz helal sertifikalıdır - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 15:52:21. #1.15#
title