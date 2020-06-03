Novartis Türkiye takipçileriyle Instagram'da buluşuyor! Novartis'ten farkındalık projesi!

Çeşitli tedavi alanlarındaki iletişim çalışmaları ve farkındalık projeleriyle dikkat çeken Novartis Türkiye, her zaman hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarını birinci sırada gözetiyor ve bu doğrultuda onların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Sosyal medyayı her zaman etkin ve aktif bir şekilde kullanan Novartis, koronavirüs salgını sürecinde de hastaların bilgi ihtiyacını karşılamak üzere Instagram hesabı açarak; mesafenin çok önemli olduğu salgın günlerinde hasta ve hasta yakınlarını yalnız bırakmıyor.

Tedavi alanları ve hastalıklarla ilgili bilgi vermek, kamuoyunda hastalıklarla ilgili farkındalık yaratmak, hastalara destek olmak ve hastalıklarla ilgili doğru ve güncel bilgilere ulaşmalarını sağlamak amacıyla Novartis Türkiye Instagram hesabını açtıklarını belirten Novartis İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü Nilüfer Gürpınar Güner, "Bizim önceliğimiz her zaman hasta ve hasta yakınları. Bu amacımıza ulaşmak için sosyal medya önemli bir platform. Özellikle son dönemde içinde bulunduğumuz salgın sürecinde hasta ve hasta yakınlarına ulaşabilmek için kullandığımız en temel kanallardan biri. Bu süreçte birçok kurumun tecrübe ettiği gibi biz de onlarla ancak dijital kanallar üzerinden iletişim kurabiliyoruz" dedi. Güner sözlerine şöyle devam etti; "Sağlık alanında sosyal medya kullanımı çok hassas bir konu. Novartis çalışanları olarak biz bu konuyu oldukça önemsiyoruz. Mevcut tüm sosyal medya kanallarımızda olduğu gibi, yeni Instagram hesabımızda da tüm paylaşımlarımızı hazırladığımız sosyal medya kullanım kılavuzunu dikkate alarak gerçekleştiriyoruz. Bu konuya her zaman özen göstererek sosyal mecralarda da hastalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

NOVARTİS

Twitter'da 52.000'nin üzerinde takipçisi ve Youtube'da 31 milyonun üzerinde izlenme oranıyla Novartis Türkiye sosyal medya hesaplarının yıl boyunca toplam erişimi 50 milyonun üzerinde.

NOVARTİS HAKKINDA

Sağlık alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olan Novartis, Türkiye'de de ilaç sektörünün lider firmalarından biri. Merkezi İsviçre'nin Basel kentinde bulunan Novartis bilim ve teknolojiyle geliştirdiği dönüştürücü tedaviler ve yenilikçi ilaçlar ile jenerik ve biyobenzer ilaçlardan oluşan geniş ürün portföyüyle hastaların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışıyor. Yenilikçi ilaç geliştirme alanında Ar-Ge yatırımlarıyla dünyanın önde gelen firmaları arasında yer alan Novartis, ürünlerini dünya çapında 750 milyondan fazla kişiye ulaştırarak yeni tedavilerin geniş kitlelere erişimini sağlıyor. 2019 yılında Novartis Grup, 47,4 milyar dolarlık net satış rakamı elde etti. Dünya genelinde 145'in üzerinde ülkede faaliyet gösteren Novartis, tüm grup şirketlerinde yaklaşık 109.000 kişiyi istihdam ediyor. Novartis, Türkiye'de 2.000'in üzerinde çalışanı ile 1955 yılından bu yana üretim, pazarlama ve ilaç Ar-Ge'si faaliyetlerini yürütüyor.