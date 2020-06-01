Normalleşme sürecinin ilk mesai bitimi! Trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı

Alınan kararlar neticesinde 1 Haziran günü yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni normalleşme sürecinin ilk günü olacağı söylenilmiş kapalı olan birçok işletmenin de açılmasına karar verilmişti. Süreç kapsamında ilk mesai günü E-5 karayolu başta olmak üzere ara ve ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. İlk günün mesai bitiminde Avcılar E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE HAREKETLİLİK BAŞLADI

Bugün itibariyle uygulanmaya başlanan yeni normale dönüş kararlarının ardından trafikte de yoğunluk oluşmaya başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan hareketlilik de havadan drone ile görüntülendi.

1 Haziran itibariyle yeni normale dönüş kararları sonrasında, geçici olarak kapanan iş yerlerinin de bugün itibariyle açılmasıyla trafikte de yoğunluk oluşmaya başladı. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketlilik oluştu. Köprüdeki hareketlilik de havadan drone ile görüntülendi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 54'E ULAŞTI

Koronavirüs salgını nedeniyle kontrollü normal hayata geçilmesiyle İstanbul'da bazı noktalarda trafikte yoğunluk yaşanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye trafik yoğunluk haritasına göre, İstanbul'da saat 18.00'de trafik yüzde 54 olarak görüldü.