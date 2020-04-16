Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkisini arttırırken birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti. Nijerya'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan ederken, Nijerya güvenlik güçleri yasağa uymayanlara sert müdahalede bulunuyor.

18 KİŞİ YASAKLARI İHLAL ETTİKLERİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

Ulusal İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 36 eyaletin 24'ünde güvenlik güçleri tarafından 105 ihlalin gerçekleştirildiği aktarılırken, 18 kişinin ise güvenlik güçleri tarafından sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesi ile öldürüldüğü duyuruldu.

ÜLKEDE 12 KİŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

Nijerya'nın Abuja, Lagos, Ogun eyaletlerinde koronavirüs salgını nedeni ile sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Nijerya'da toplam koronavirüs vakası 407'ye, hayatını kaybedenler ise 12'ye ulaştı.