Nihat Hatipoğlu'ndan Otelinde içki satılıyor iddiasına yanıt: Buraya içki, bira gibi alkollü içecekler girmedi
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bazı haber siteleri ve sosyal medyada yer alan "otelinde içki satılıyor" iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, "Bu otel açıldığı günden bu yana, buraya içki, bira gibi alkollü içecekler girmedi. Satılmadı. Servis edilmedi. Hatta evlenme cüzdansız müşteri bile alınmadı" dedi.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bazı haber sitelerinde yer alan iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Nihat Hatipoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Sultanahmet'te ailemize ait butik bir otel var. Bu otel açıldığı günden bu yana, buraya içki, bira gibi alkollü içecekler girmedi. Satılmadı. Servis edilmedi. Dışardan getirilmesine müsaade edilmedi.
Alkolsüz konseptiyle bilinen bir işletmedir. Evlenme cüzdansız müşteri alınmadı.
Buna rağmen dün bütün gün burada içki verildiği gibi alçakça, onursuzca, rezilce bir sahte haber yapıldı. Başka otellerden alınan görüntüler buraya ait gibi sunuldu.
Bilinen bazı haber siteleri de utanmadan bu yalana ortak oldular. Yazıklar olsun. Hiç mi utanmadınız
Aklınızca dün yazdığım bira ile ilgili yazımdan intikam aldınız. Siz, (orada bira içen çocuklar da bizim evladlarımız, onları dışlamayalım) dediğim gençlerin ayaklarına toz olamazsınız. O gençlerin hiçbiri bu yalan haberi üretenler gibi onursuz değil. Hesap günü gelir elbet!
NE OLMUŞTU?
İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, ismini vermediği bir ilde sokaktan geçerken "hayretler içerisinde kaldığını", bunun sebeplerinden birisinin dört genç kızın dışarıda bira içiyor olması olduğunu ifade etmişti. Sosyal medya kullanıcıları bu açıklamasının ardından Hatipoğlu'nun sahibi olduğu Sultanahmet'te yer alan butik otelini içki iddialarıyla gündeme taşımıştı.