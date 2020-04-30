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New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı

New York Brooklyn'de bir cenaze evinin önündeki kamyonetlerden gelen kokular üzerine yapılan araştırmada kamyonetlerde 60'a yakın cansız beden tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Koronavirüs ölümlerinde zirvede olan ABD'de hayatını kaybedenleri gömmede sorunlar yaşanıyor.

30.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:33

ABD koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olurken, hayatını kaybedenlerin cenazelerini koyacak yer kalmadı.

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CENAZELER ÇÜRÜMEYE BAŞLADI

Brooklyn kentinde bir cenaze evinin önündeki nakliye kamyonetlerinde 60'a yakın cansız beden tespit edildi. Cesetlerin kamyonete üst üste konulduğu ortaya çıktı. Kamyonetlerde dondurucu olmadığı için cenazelerin çürümeye başladığı belirlendi.

YER KALMADIĞI İÇİN KAMYONDA TUTTUKLARINI İTİRAF ETTİLER

New York polisi, bölge sakinlerinin kötü kokular gelmesinin ardından yaptığı ihbarla ortaya çıkan olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Brooklyn'deki cenaze evi yetkilileri, artan can kayıpları sonucu cenaze evinde yer kalmadığı için cenazeleri kamyonda tuttuklarını itiraf etti. 3 gün önce de Brooklyn kentinde bir hastaneden soğutucu kamyona cesetlerin topluca yüklendiği ortaya çıkmıştı.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 60 bini, vaka sayısı bir milyonu aştı. New York'ta ise ölü sayısı 18 bini geçmiş durumda.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 220 bin 268'e ulaşırken, virüs nedeniyle 228 bin 224 kişi hayatını kaybetti.