New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı

New York Sağlık Departmanınca yapılan yazılı açıklamada, 15 çocuğun "kawasaki sendromu" teşhisiyle hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

4 ÇOCUĞUN KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Bu çocuklardan 4'ünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, 6'sında ise virüs bağlantılı antikor tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca tedavi altına alınan çocuklardan 5'inin solunum cihazına bağlandığı belirtildi.

KALBİ VE DAMARLARI ETKİLİYOR

Kalbi ve damarları etkileyen sendrom, benzer belirtilerle bilinen Kawasaki hastalığına benzetilirken, hastaların bir kısmında Kovid-19 tespit edilmesi, yeni sendromun mevcut salgınla bağlantılı olabileceği kuşkusunu beraberinde getirdi. İngiliz Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) verilerine göre vakalar, "sitokin fırtınası" olarak bilinen, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisiyle ortaya çıkan sendroma benzer özellikler de gösteriyor. Çoğu durumda virüsün kendisinden ziyade, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi, hayati tehlike teşkil ediyor.

BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE DE ÇOCUKLARDA BENZER SEMPTOMLAR GÖRÜLDÜ

Açıklamada, nadir görülen ve ölümcül olabilen kawasaki hastalığının yüksek ateş, el ve ayak şişmesi, göz kızarıklığı, lenf bezleri şişliği ve boğazda iltihaplanma gibi belirtiler gösterdiği ve özellikle 5 yaş altı çocuklarda etkili olduğu ifade edildi.

Salgının etkili olduğu bazı Avrupa ülkelerindeki çocuklarda da benzer semptomların görülmesi üzerine sağlık yetkililerinin söz konusu rahatsızlıkla, Kovid-19 virüsü arasında bir bağ bulunup bulunmadığının araştırıldığı kaydedildi.

İngiltere'nin ardından aralarında İtalya, İspanya, ABD, İsviçre, Belçika ve Fransa'nın da yer aldığı bir dizi başka ülkede de ortaya çıkan yeni sendromda, şu ana kadar bilinen vaka sayısı 100'e yaklaştı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ GÜNDEMİNE ALDI

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 konusundaki teknik yöneticisi Dr. Maria Van Kerkhove de yaptığı açıklamada, yeni sendromun varlığını doğrularken, klinik şebekeleri aracılığıyla hastalığın mercek altına alındığını kaydetti. Küresel klinisyen şebekesini, yeni sendrom konusunda tetikte olmaya ve sistematik bilgi toplamaya çağırdıklarını belirten Kerkhove, "Ancak sendrom çok ender görünüyor." ifadesini kullandı.

DSÖ yetkilileri de Kovid-19'un çocuklarda kendisini hafif belirtilerle gösterdiğini ve virüsten etkilenenlerin de tamamen iyileştiğinin altını çiziyor.