Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen Türkiye'den çekiliyoruz tweeti ortalığı karıştırdı

Netflix'in AK Parti ile yaptığı "eşcinsellik" sansürüyle ilgili pazarlığın sonuçsuz kaldığı ve Türkiye'deki dizi çekimlerinin durdurulduğu öne sürülmesi bir anda tartışma yarattı. Netflix'in Türkiye'den çekilip çekilmeyeceği iddiaları ortaya atılırken, sosyal medyadaki bir mesaj da ortalığı karıştırdı.

Söz konusu "veda" tweet'i Netflix Türkiye hesabından paylaşılmış gibi gösterildi. Mesajda, Netflix'in Türkiye'den çekildiğine dair bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Sevgili dostlar, maalesef ki bu bir veda tweetidir. Yaşanılan bazı problemlerden Netflix yönetimi TR altyapısını kapatma kararı aldı. 1 Ağustos 2020'den itibaren yollarımızı ayırmak durumundayız. Bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

DEMET AKALIN'DAN TEPKİ

Son zamanlardaki polemiklerden ötürü, atılan mesaj o kadar gerçekçi gözüktü ki, sosyal medya kullanıcıları ister istemez bu mesaja inandı. Öyle ki, şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, karara isyan etti.

Akalın, "Netflix karantinada ruhumuzu kurtardı! İstemeyen satın alıp seyretmez bu biraz fazla olmadı mı? Onca kadına şiddet yasası beklerken! Olmadı!!! #NetflixTurkiye biz şimdi nereden girip seyredeceğiz" diye yazdı.

Ancak, Netflix Türkiye resmi hesabı açıldığında böyle bir tweet'in olmadığı açıkça görülüyor.

"BÖYLE BİR ŞEY DÜŞÜNEMİYORUM"

Öte yandan, Netflix'in kurucusu Hastings, daha önce, "İnternet yayıncılığına müdahale gelirse ne yapacaksınız?" sorusuna şöyle bir yanıt vermişti:

"Biz Suudi Arabistan'da, Pakistan'da varız. Yani oralarda sorun çıkmayacak da Türkiye'de mi çıkacak? Böyle bir şey düşünemiyorum."

SOSYAL MEDYADA TT OLDU

Söz konusu yalan paylaşım, Twitter'da da gündem oldu. TT listesine giren #NetflixTurkiye hastagında on binlerce mesajın paylaşılması dikkat çekti.