Nehre düşen kızını kurtarmaya çalışan baba, akıntıya kapılarak boğuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Baba Halit Sacir ve 10 yaşındaki kızı Mimas Sacir, Fırat Nehri kıyısındaki parkta gezintiye çıktı. Küçük kız, nehri seyrederken bir anda dengesini kaybederek nehre düştü. Kızını çırpınırken gören baba Sacir nehre atlayarak kızını kurtardı fakat akıntıya kapıldı.

BABANIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen bölgeye gelen sağlık ekipleri Mimas Sacir'i ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, akıntıya kapılarak boğulan baba Halit Sacir'in cansız bedeni dalgıç polisler tarafından sudan çıkarıldı. Halit Sacir'in cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gkaldırıldı. Tedavisi süren Mimas'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.