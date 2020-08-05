Bursa'da iki genç arasında paylaşılamayan sevgili yüzünden kan aktı. Bir genç, eski sevgilisiyle buluştuğu gerekçesiyle başka bir genci bıçakla yaraladı. Zanlı kısa sürede suç aletiyle gözaltına alındı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Olay, saat 21.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'ndeki bir evin önünde meydana geldi. 22 yaşındaki İ.K. eski sevgilisi S.H. (19) ile görüşen M.Y. (23) ile bir evin önünde karşılaştı. İ.K., M.Y.'e, "Neden eski sevgilimle buluşuyorsun" dedi. M.Y. tepki gösterince iki genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle İ.K., yanındaki bıçakla M.Y.'i karnından yaraladı.

BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI

M.Y. kanlar içerisinde yere yığılırken, İ.K. olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Y., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan İ.K. ise kısa süre polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.