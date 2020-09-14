Necdet Saraç kimdir? Necdet Saraç kaç yaşında, nereli? Necdet Saraç hayatı ve biyografisi!

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NECDET SARAÇ KİMDİR?

1961 Erzincan'da doğdu.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'ni bitirdi.

Almanya'da Halk Yüksek Okulu'nda çalıştı. Köln Sinema Günleri başta olmak üzere, Almanya'da bir çok sosyal-kültürel proje yaptı.

Türkçe-Almanca bir gençlik dergisi yayınladı.

1996-2004 arası CİNE 5 ve DİGİTÜRK Avrupa temsilciliği yaptı.

Avrupa'da ve Türkiye'de Alevi kurumlarında merkezi düzeyde yöneticilik yapan Saraç, SU tv ve YOL tv televizyonlarının Genel Yayın Yönetmenliği yanı sıra BirGün Gazetesi'nde 4 yıl, Yurt Gazetesi'nde de 3 yıl köşe yazarlığı yaptı.

Necdet Saraç'ın Alevilerin Siyasal Tarihi, Farklı Çizgi, Yavuz'un Aklı ve 51 Soruda Sosyal Demokrasi adlı dört kitabı bulunmakta.

Necdet Saraç'ın biri üniversite mezunu, diğeri de halen üniversitede okuyan 2 kızı var.

7 Haziran seçimleri öncesi İstanbul 1.bölge'de ön-seçime girip 11.681 oy alarak 15'inci sırada yer alan Saraç, araya yerleştirilen kontenjanlarla birlikte 20'inci sıradan milletvekili adayı oldu.

Saraç, 1 Kasım erken seçiminde de ise CHP İstanbul 1.bölge'den 19'uncu sıradan Milletvekili adayı.

1 Ekim 2015'te CHP'nin Yurtdışındaki Örgütlerini 1 Kasım seçimleri için, Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün himayesinde koordine etmek üzere 'CHP Yurtdışı Danışmanlığı' görevine getirildi.