NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a göndermeyi planladığı helikoptere ismini Alabama eyaletinden bir lise öğrencisi seçti. Bir yarışma sonucunda bu hakkı kazanan genç, helikoptere ''Ingenuity'' (Yaratıcılık) ismini verdi.

28 BİNDEN FAZLA MAKALE YARIŞTI

ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Northport ilçesinde yer alan Tuscaloosa County Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi Vaneeza Rupani NASA'nın Mars helikopterinin ismini belirlemek için düzenlediği ''Name the Rover'' yarışmasını kazandı. ABD genelinde düzenlenen yarışmada NASA'ya gönderilen 28 binden fazla makale arasından seçilen isim Rupani'nin önerdiği 'Ingenuity (Yaratıcılık)' ismi oldu. NASA haberi resmi sitesinden dün duyurdu.