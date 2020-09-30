Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği başvurusu nasıl yapılır? Nakdi ücret desteği nedir?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILIYOR

İŞKUR eylül ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Ekim'de başlayacağını duyurdu. İŞKUR remi Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada'Nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Ekim'de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacaktır. Sistemde Iban bilgisi eksik veya hatalı olan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleşecektir. İşsizlik ödeneğine hak kazanamayan vatandaşlarımız için 8 Ekim, Ücretsiz izne ayrılmış olan çalışanlarımız için 9 Ekim tarihinde ödemeler gerçekleşecektir.' dedi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için kişilerin, ücretsiz izne ayrılması ya da iş akdinin fesh etmesi şartı aranır. Bu vatandaşlar ve çalışanlar nakdi ücret desteğinden başvuru koşullarını yerine getirdiği sürece yararlanır. Eğer kısa çalışma ödeneği alıyorsanız, hala nakdi ücret desteğinden yararlanabilirsiniz.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, e-SGK kanalıyla başvuru yapmasının yeterli olacağını söyleyerek "Normalleşme Desteğine başvuru yapacak işyerlerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesine giriş yaparak, 'e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/ Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama" ekranında yer alan '7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği' menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilecek." dedi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURU KOŞULLARI NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği'nin ardından verilen Nakdi Ücret Desteği oldukça merak ediliyor.

Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;

a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

SGK'ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

b) İş akdi feshedilenler için,

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak

Şartlarının oluşması gerekmektedir.