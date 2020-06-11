Nadir görülen geyik böceği Türkiye'de görüntülendi

Beldede restoran işleten Hamit Yen, işletmesinin duvarında bir böcek olduğunu fark etti. Yen, böceği bir kavanoza koyarak belediye yetkililerine teslim etti.

DOĞAYA SALINACAK

Belediye Başkanı Serdar Türker, Pınarhisar Orman İşletme Şefliğine bilgi verdi. Böceğin "geyik böceği" olduğu belirlendi. Böcek, doğaya salınmak üzere Pınarhisar Orman İşletme Şefi Gülşah Sezgin'e teslim edildi.