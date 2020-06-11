Nadir görülen geyik böceği Türkiye'de görüntülendi
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde restoran duvarında yakalanan dünyada nadir görüldüğü belirtilen "geyik böceği" doğaya salınacak.
11.06.2020 08:55 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:54
Beldede restoran işleten Hamit Yen, işletmesinin duvarında bir böcek olduğunu fark etti. Yen, böceği bir kavanoza koyarak belediye yetkililerine teslim etti.
DOĞAYA SALINACAK
Belediye Başkanı Serdar Türker, Pınarhisar Orman İşletme Şefliğine bilgi verdi. Böceğin "geyik böceği" olduğu belirlendi. Böcek, doğaya salınmak üzere Pınarhisar Orman İşletme Şefi Gülşah Sezgin'e teslim edildi.