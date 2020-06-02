Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen'in çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen Melodi Elbirliler ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Aralarında 15 yaş bulunan çiftin ilişkisini ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ele verdi.
02.06.2020 08:08 | Son Güncelleme: 02.06.2020 08:09
elevizyonda yaptığı yemek programları, samimi sunumuyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan 45 yaşındaki Arda Türkmen, yeni bir aşka yelken açtı. Türkmen, bir süredir 30 yaşındaki fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşıyor.
MUTFAKTAKİ POZLARI AŞKI ELE VERDİ
Özel hayatıyla gündemde olmayı tercih etmeyen Arda Türkmen, güzellik Blogger'i olarak son dönemlerde sosyal medya üzerinden hayran kitlesi çığ gibi büyüyen Melodi Elbirliler'le aşk yaşıyor. Türkmen ile Elbirliler kısa süre önce başlayan beraberliklerini şimdilik gizli tutmayı tercih ediyorlar. Çiftin ilişkisi ise Instagram hesabından aynı mutfakta yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı.