Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı

elevizyonda yaptığı yemek programları, samimi sunumuyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan 45 yaşındaki Arda Türkmen, yeni bir aşka yelken açtı. Türkmen, bir süredir 30 yaşındaki fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşıyor.

MUTFAKTAKİ POZLARI AŞKI ELE VERDİ

Özel hayatıyla gündemde olmayı tercih etmeyen Arda Türkmen, güzellik Blogger'i olarak son dönemlerde sosyal medya üzerinden hayran kitlesi çığ gibi büyüyen Melodi Elbirliler'le aşk yaşıyor. Türkmen ile Elbirliler kısa süre önce başlayan beraberliklerini şimdilik gizli tutmayı tercih ediyorlar. Çiftin ilişkisi ise Instagram hesabından aynı mutfakta yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı.

İşte ikiliyi ele veren pozları...