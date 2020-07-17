Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, Size şaka yaptık dedi

Hırsızlık, yaralama ve silahlı tehdit suçlarından haklarında 5 ay ila 6 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişilerin yakalanması için il genelinde 19 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda, mutfak tezgahının içine yaptıkları gizli bölmede saklandıkları tespit edilen bir kadın ve bir erkek de yakalandı. Gizli bölmeden çıkan kadın, "Size şaka yaptık" demesi şaşkınlıkla karşılandı.

DUVAR DELİNMİŞTİ

Asayiş Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, aranan kişilerden 6'sı yakalandı. Operasyonda, evlerinin mutfak bölümündeki tezgahının altından duvarı delerek yaptıkları gizli bölmede saklandıkları tespit edilen bir kadın ve bir erkek de yakalananlar arasında yer aldı. Polislerin ikazı üzerine gizli bölmeden çıkan kadın, "Size şaka yaptık" ifadesini kullandı.

6 KİŞİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, hakkında para cezası bulunan kişi ise cezai ödemesini yatırdığı için serbest bırakıldı.