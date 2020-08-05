Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 15. bölümüyle ekrana geldi. En iyi tabağı çıkartarak Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'ya yemeklerini beğendirmeye çalışan yarışmacılar, malzemelerin olduğu rafları dağıtınca ortalık karıştı. Öte yandan 16 kişilik ana kadroya girmek için mücadele eden yarışmacılardan bir kişi daha final turuna çıkmayı hak etti.

EN İYİ KEBABI YAPMAK İÇİN YARIŞTILAR

MasterChef 2020 ana kadrosuna giren ikinci yarışmacı olmak için 13 isim karşı karşıya geldi. 4 Ağustos 2020 Salı günü MasterChef'te bu yarışmacılara şefler, çökertme kebabı yapmasını istedi. İlk turda 40 dakikalık sürede en iyi tabağı hazırlamak için zamanla yarışan isimler arasında 6 kişi sonraki tura geçti.

OYUNU DURDURUP YARIŞMACILARA KIZDI

Yarışmanın başında alelacele ekipmanlarını tamamlayarak yemek yapmaya çalışan yarışmacılar, tüm malzemelerin olduğu raftaki eşyaları yere düşürdü. Yerde kevgirlerin olduğunu gören Mehmet Yalçınkaya ise öfkeden çılgına döndü. Yarışmayı durdurarak tüm yarışmacılara bağıran Yalçınkaya, ortalığı dağıtan yarışmacıyı bulaşıkhaneye gönderip kevgirleri yıkattı.

KAZANAN BELLİ OLDU

Bu isimler; Duygu Acarsoy, Rezzan Atan, Sefa Okyay Kılıç, Özgül Coşar, Esra Tokelli ve Berker Başmanav oldu. Bu altı kişi, final oyununda esas ürünü yumurta olan yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştı. Bu sefer verilen süre 25 dakika idi. Altı yarışmacıdan en iyi tabağı hazırlayan, gecenin kazanan ismi Duygu Acarsoy oldu.

Serhat Doğramacı, pazartesi günü ekrana gelen bölümde kayısı kullanarak en iyi tabağı çıkartarak ana kadronun ilk yarışmacısı olmuştu.