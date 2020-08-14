Mustafa Verşan Kök kimdir! Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök hayatı ve biyografisi!

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök, ODTÜ Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Mustafa Verşan Kök kimdir! Mustafa Verşan Kök hayatı ve biyografisi!

MUSTAFA VERŞAN KÖK KİMDİR?

Mustafa Verşan Kök, 1960'da Çorlu – Tekirdağ'da doğdu.İlkokulu International School of Prague (Çek Cumhuriyeti) da tamamladı. Ankara Atatürk Lisesi mezunu olan Kök, doktorasını 1990 yılında ODTÜ'de tamamladı. Dr. Kök, doktora sonrası çalışmalarını 1993-94 yılları arasında Fransa'da CNRS - Lyon Araştırma Merkezinde gerçekleştirdi.

Mustafa Verşan Kök, 1995 - 2000 yılları arasında davetli araştırmacı olarak her yıl 3'er ay İngiltere, Almanya ve Macaristan'da araştırmalarda bulundu.

Aralık 2000'de Profesör olan Dr. Kök; 2001 - 2006 yılları arasında TÜBİTAK'ta Başkan Danışmanı olarak Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı kapsamında Enerji – Ulaşım ve Çevre alanlarının Ulusal İrtibat Noktası ve Brüksel'de Program Komite Üyesi olarak görev yaptı.

2004-2006 yıları arasında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grup Yürütme Komitesi Sekreteri olarak da görev yapan Dr. Kök Ekim 2006'da ODTÜ'ye geri döndü.

Dr. Kök, Aralık 2014 – Mayıs 2015 tarihleri arasında davetli araştırmacı olarak Fransa CNRS – ICARE laboratuvarlarında araştırmalarda bulundu. Mayıs 2015'te Petrol ve Doğal Gaz Müh. Bölüm Başkanı olan Dr. Kök; Kasım 2015'te Mühendislik Fakültesi Dekanı seçildi. Dr. Kök, Temmuz 2016'da ise ODTÜ Rektörü olarak atandı.

TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibi olan Dr. Kök, 2007 ve 2008 yıllarında Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı ve Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı Bilim Ödülleri'ni aldı. 20'den fazla Üstün Başarı ödülü sahibi olan Dr. Kök, 2008 yılında ise Lider Bilim İnsanı ve Mühendisi Ödülünü (OIC) aldı.

Uluslararası indeksli dergilerde (SCI) yayımlanmış 189 makalesi olan Dr. Kök'ün Uluslararası kongrelerde ise 73 bildirisi vardır. 4 Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve projesinde yürütücü olan Dr. Kök, 6 Uluslararası ve 15 TÜBİTAK projesinde ise yürütücü ve/veya araştırmacı olarak görev yapmıştır. Dr. Kök 36 Y. Lisans ve 9 Doktora tezi yönetmiştir. Bilim ve Teknik dergisi tarafından 2015 yılında yapılan bir araştırmada yurtiçi ve yurtdışı en başarılı 358 bilim insanımız listesinde 160-170 aralığında yer almıştır.

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