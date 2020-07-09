Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Murat Övüç, Ertem Şener'in YouTube programına konuk oldu. Instagram'da 2.4 milyondan fazla takipçisi bulunan Övüç, bir kadın hayranıyla olan anısını anlattı.

"12 YILDIR BİRLİKTE OLDUĞUM SEVGİLİMLE TEK KARE FOTOĞRAFIMIZ YOK"

Uzun bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşından bahseden Övüç, "Ben normal mütevazi yaşayan biriyim, benim hayat arkadaşım var 12 yıldır birlikteyiz bizim bir kare fotoğrafımız yoktur. Benim özelim dört duvar arasındadır kimse bilmez. Her şey cinsellik değil o benim akıl hocam çok seviyorum onu. Amerika'da pırlanta tasarımcısı paraya da ihtiyacı yok" dedi.

"BU MURAT KADAR CİLVELİ OL DİLE BENDEN NE DİLERSEN"

Şener Ertem, Övüç'den kendisine gelen ilginç mesajlardan birini anlatmasını isteyince ortaya garip bir hikaye çıktı. Övüç, ilginç anısını şu sözlerle anlattı: "Hanımefendi benim videolarımı izliyor bir gün kocasına da gösteriyor. Ya ben bayılıyorum Murat abiye filan diye; kocası bağırıyor 'kapat ulan şu i.neyi' diye... Kadın kocasına bir şey diyemiyor kapatıyor. Aradan iki gün geçiyor kadın diyor ki yatak odasından sizin sesiniz geliyor eşim kah kah kah gülüyor. Yatak odasına koşa koşa bir gittim kocam sizi izliyor. Ulan karı demiş bu Murat kadar işveli cilveli ol dile benden ne dilersen demiş."