Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısını destekledi
17.10.2020 17:23 | Güncelleme: 17.10.2020 18:38
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "erken seçim" çağrısını desteklediğini belirten eski milletvekili Muharrem İnce, "Genel başkan, aday olmayı düşünüyor demek ki doğru buluyorum, destekliyorum" dedi.
4 Eylül günü Sivas'ta başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Tokat ve Yozgat'tan sonra Kırıkkale'yi de ziyaret eden CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Zafer Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.