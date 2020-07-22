Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu

Muğla'da üniversite öğrencisi kız arkadaşı Zeynep Şenocak'ı bıçaklayarak öldüren Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Zeynep Şenocak

AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da ilk duruşması için 8 Ekim'e gün verilen davaya müdahil olmak için başvuru yaptı.