Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Muğla'da boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, 25 yaşındaki Zeynep Şenpınar'ı göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü. Hazırlanan iddianamede kız arkadaşını vahşice öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
Muğla'da üniversite öğrencisi kız arkadaşı Zeynep Şenocak'ı bıçaklayarak öldüren Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ
İddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da ilk duruşması için 8 Ekim'e gün verilen davaya müdahil olmak için başvuru yaptı.
NE OLMUŞTU?
Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde Zeynep Şenocak ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Selim Ahmet Kemaloğlu arasında 24 Mayıs'ta yaşanan tartışmada, bıçakla yaralanan genç kız hayatını kaybetmişti. Vücudunda kesici alet yarası olan Kemaloğlu ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Bir süre tedavi altında kaldıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanmıştı.