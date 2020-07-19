Muğla'nın Ula ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den 3 gündür haber alınamıyor. Jandarma ekiplerinin genç kızı arama çalışması devam ediyor.

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrıldı.

GENÇ KIZIN AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Kız kardeşi Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan genç kız için ailesi, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından jandarma ekipleri, Gültekin'in bulunması için çalışma başlattı.

ABLASI SON TELEFON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Sibel Gültekin, kardeşinin Akyaka Mahallesi'nde yaşadığını belirterek "Kardeşimle en son perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik." dedi.