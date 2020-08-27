Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış

Sakarya'da yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç ile ilgili şoke eden bir açıklama geldi. Müge Anlı canlı yayında, anne Gülizar Emanet ve sevgilisi ile ilgili; "Sabah saatlerinde ilk itiraf geldi. Şiar'ı annesi Gülüzar ve sevgilisi Hami yakarak öldürmüşler. Adli tıp raporunda çocuğun ciğerlerinde karbonmonoksit çıkmış. Bu da çocuğun hayattayken eve atılıp, canlı canlı yakıldığının ispatı" dedi.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDILAR

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 28 Nisan günü yangın çıkan evde mahsur kalan Şiar Kılıç (9) yaşamını yitirmiş, annesi Gülüzar Emanet ise dumandan etkilenmişti. Küçük çocuğun şüpheli ölümü sonrası Müge Anlı'nın programına konuk olan anne, dün canlı yayında bir itirafta bulunarak, "Hami, oğlumu yangından önce öldüresiyle dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" demişti. Şok itiraf sonrasında anne Gülüzar Emanet ve erkek arkadaşı Hami gözaltına alındı.

"BENZİNLE EVİ YAKMIŞLAR"

Müge Anlı, ifade işlemlerinin gece boyu devam ettiğini söyledi. Gelen ilk itirafı canlı yayında izleyicileriyle paylaşan Anlı; "Sabah saatlerinde ilk itiraf geldi. Şiar'ı annesi Gülüzar ve sevgilisi Hami yakarak öldürmüşler. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısına çok teşekkür ediyorum. İstanbul Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği de anında harekete geçti. Gülüzar ve Hami, burada gözaltına alınırken, Hami'nin annesi ve erkek kardeşi de Sakarya'da gözaltına alındı. Sorgu hala devam ediyor. Çocuk yangından 3 gün önce hastaneye gidildiği gün komaya girmiş. Bu ölümü açıklayamayacakları için benzinle evi yakmışlar. Adli tıp raporunda çocuğun ciğerlerinde karbonmonoksit çıkmış. Bu da çocuğun hayattayken eve atılıp, canlı canlı yakıldığının ispatı." dedi.