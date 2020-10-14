Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygur'a atıfta bulunarak tepki gösterdi

Konya'da, sevgilisini dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kadir Şeker (20),suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12.5 yıla indirdi.

MÜGE ANLI MİLYONLARIN TERCÜMANI OLDU

Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği ve ne diyeceği merak konusu olan Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya tepki gösterdi. Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygur'a göndermede bulunan Müge Anlı, "Genç kızları döven, onları fuhşa sürükleyen, öldükten sonra ailesini tehdit edenler dışarıda, bu çocuk 12 yıl hapis yatacak" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı'nın açıklamalarının yer aldığı video kısa sürede sosyal medyanın en çok paylaşılan ve yorum alan gönderileri arasına girdi.

TAHRİK İNDİRİMİ YAPILDI

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şeker hakkında Cumhuriyet Savcısı da 16 Eylül günü görülen 3'üncü duruşmada verdiği mütalaasında iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek, 'kasten adam öldürme' cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesi talep edildi.

İLK KEZ SALONA GELEREK DURUŞMAYA ÇIKTI

4'üncü kez hakim karşısına çıkan ve daha önceki duruşmalara tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılan Kadir Şeker, bu kez salonda hazır bulundu. Her iki tarafın ailelerin de katıldığı duruşmada ilk olarak öldürülen Özgür Duran'ın, avukatları mütalaaya karşı savunma yapıp, 'haksız tahrik uygulanacaksa' da en alt sınırdan uygulanması gerektiğini belirtti. Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran da Kadir Şeker'in cezalandırılmasını talep etti.

"ORAYA NEDEN BIÇAKLA GELDİN?"

Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner ise, "Kadir Şeker'e soruyorum. Neden elinde bıçakla geldin oraya? Benim 8 aydır ciğerim yanıyor. Benim oğlum gaspçı değil, satıcı değil. Benim çocuğumun yuva kurma hayali vardı. Onu da Kadir Şeker elinden aldı. Oğlum 2 gün önce rüyama girdi. 'Anne ben o çocuğa kendimi ifade edemedim. O çocuğa sor, neden bıçakla üstüme gelmiş' dedi. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI

Kadir Şeker'in avukatları da mütalaaya karşı gelip, olayda kasıt olmadığını, Kadir Şeker'in şiddet görmek üzere olan bir kadına yardıma koştuğunu ve olayda da Özgür Duran'ın boynunu sıktığını belirtti. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kadir Şeker'e 'Kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından bu cezayı, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıla indirdi. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirdi.

SON SÖZÜ ÜZGÜNÜM OLDU

Davada ifadesi alınan Kadir Şeker'e son sözü soruldu. Şeker bu soruya, "Üzgünüm" diyerek cevap verdi.