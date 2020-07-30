Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler

MSB, Türkiye ile Azerbaycan'ın düzenlediği "TurAz (Türkiye Azerbaycan) Kartalı" tatbikatına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Tatbikat, Azerbaycan'la Ermenistan arasında yaşanan gerilim nedeniyle zamanlaması olarak önem teşkil ediyor.

EŞ ZAMANLI OLARAK DEVAM EDİYOR

"Tek Millet, İki Devlet" başlığıyla yapılan açıklamada, "Azerbaycan- Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak Türkiye'den kara havacılık unsurlarının da katılımıyla devam ediyor" denildi.

ORTAK TATBİKATIN PROGRAMI

Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta kara kuvvetlerinin yapacağı tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.

İki ülkenin hava kuvvetleri de 29 Temmuz'da tatbikata başladı. Türk ve Azerbaycan savaş uçaklarının yer aldığı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ARASINDAKİ GERİLİM

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker şehit olmuş, dört asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere sekiz asker şehit olmuştu.

TATBİKATTAN KARELER