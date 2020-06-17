Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Milli Savunma Bakanlığı, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kuzey Irak Haftanin bölgesinde terör hedeflerinin tam isabetle imha edildiği anları paylaştı.
17.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:34
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir ettiğini bildirdi.
"TAM İSABETLE YERLE BİR ETTİ"
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti."