Mısır ile Yunanistan münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı

Türkiye'nin Libya ile deniz sınırı anlaşmasına karşı çıkan Yunanistan, Libya'nın komşusu Mısır'la bir Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması imzaladı.

Komşu Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki gerilimin askıya alındığı bir dönemde, Mısır'la bir deniz sınırı anlaşması imzaladı. Tarafların dün geceden beri devam eden görüşmelerin ardından ayrıntılar üzerinde uzlaşması sonrası, Kahire'de bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükrü ortak basın toplantısı düzenledi. İki bakan, Yunanistan ile Mısır'ın bir Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması imzalandığını açıkladı.

DENDİAS, SİSİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Yunan devlet televizyonu ERT, bu sabah diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Dendias'ın resmi bir ziyaretle Kahire'ye gittiğini duyurmuştu. Habere göre Dendias Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile de görüştü. ERT, iki ülke arasındaki anlaşmaya dair görüşmelerin gece boyu sürdüğünü de duyurdu.

Doğu Akdeniz'de Mısır ile Yunanistan arasında imzalanan yeni bir anlaşmaya, Libya ile kendi anlaşması nedeniyle iki ülkeyle de sorun yaşayan Türkiye'nin tepkisini çekmesi bekleniyor.

Yunanistan geçtiğimiz aylarda İtalya ile de benzer bir anlaşma imzalamıştı.

MİÇOTAKİS: ÇÖZEMEZSEK LAHEY'E GİDELİM

Bu haberle eş zamanlı olarak, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten de yeni bir açıklama geldi. Miçotakis, Türkiye'yle Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgelerin (MEB alanları) belirlenmesi için planlanan diyalogdan sonuç alınamaması halinde tarafların Uluslararası Lahey Adalet Divanı'na gitmesini önerdi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, geçtiğimiz günlerde Meis Adası açıklarındaki gelişmelerle tırmanmıştı. Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin bölgede araştırma yapma planı sonrasında iki komşu ülke sıcak temasın eşiğine gelmişti. Gerilim, Berlin'in devreye girmesiyle kontrol altına alınmış, Ankara araştırmalarını bir süreliğine askıya almıştı.