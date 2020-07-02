Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir

Giresun'un Bulancak ilçesinde 6 gün önce kaybolan ve 30 Haziran'da cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ilk otopsi raporuna göre derede boğularak öldüğü belirlendi. Küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi uyandırıyor. Bugün ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılan İkranur'un babası da kızının öldürüldüğünü savundu.

"DEREDE BİR ŞEY GÖRMEDİK"

Canlı bağlantı ile programa bağlanan babaya, Müge Anlı "O dere daha önce aranmış mıydı?" sorusunu yöneltti. Acılı baba, "Dere aranmadı da derenin yanından biz geçtik, emniyet personeli ve akrabalarımla da geçtik ama biz bir şey görmedik derenin üst tarafları arandı dereye en son girildi" şeklinde cevap verdi.

Babanın ardından konuşan babaanne, İkranur'un o dereye kendinin inme şansı olmadığını yetişkinlerin bile tek başına inemeyeceğini ifade eti.

"BİR YANLIŞ YAPILDI, İKRANUR BUNU GÖRDÜ VE ÖLDÜRÜLDÜ"

Öte yandan çocuğun görmemesi gereken bir şeyi gördüğünü düşünen aile "Bir yanlış yapıldı, İkranur bunu gördü ve öldürüldü" dedi. Aynı zamanda baba; "Konuşacağı için öldürülmüş olabilir" ifadelerini kullandı.