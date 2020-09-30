Milli Piyango bilet sorgulama: 29 Eylül 2020 Milli Piyango sonuçları

Milli Piyango büyük ikramiye sahibini buldu. 29 Eylül Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, MPİ'nin Ankara Kızılay'daki binasında düzenlendi. Milli Piyango çekiliş sonuçlarının ardından MPİ bilet sorgulama ekranı da araştırılıyor. Milli Piyango sıralı tam listeyi derledik...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

29 Eylül Milli Piyango çekilişinde şansını deneyen vatandaşlar, https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari adresinde yer alan ''Sorgula'' kısmına biletin seri numarasıni girerek kazandıkları ikramiyeyi öğrenebilecekler.

Biletinizi sorgulamak için tıklayınız...

29 EYLÜL MPİ ÇEKİLİŞ SONUCU TAM LİSTE

Sisal Şans tarafından çekiliş yapılan Milli Piyango'da büyük ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. 6, 0, 0, 2, 2, 8 numaraları ile 3 milyon TL sahibini buldu.

100.000 TL kazanan numara

050775

10.000 TL kazanan numaralar

037134 053109 105752 111559 121429 191212 212681 287908 308684 308722 347346 361342 382145 428669 569002 590464 602862 670631 678101 684267

1000 TL kazanan numaralar

021618 023233 026898 034643 048272 054999 073737 093136 153913 159922 170646 177487 197373 202263 218918 233526 262041 264156 274816 296899 312825 313335 322193 370956 395532 400194 411269 433021 436018 444296 471452 480765 494580 500322 540879 555643 558248 586371 587084 601382 602376 628079 637072 642522 663533 663911 664174 679762 682786 686938

