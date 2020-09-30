Milli Piyango bilet sorgulama: 29 Eylül 2020 Milli Piyango sonuçları

29 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı ve talihli numaralar belli oldu. 29 Eylül 2020 Milli Piyango büyük ikramiyesi isabet eden şanslı numaralar belirlendi. Büyük ikramiye 3 milyon sahibini buldu. İşte, 29 Eylül 2020 Milli Piyango sonuçları, MPİ sıralı tam liste...

Milli Piyango büyük ikramiye sahibini buldu. 29 Eylül Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, MPİ'nin Ankara Kızılay'daki binasında düzenlendi. Milli Piyango çekiliş sonuçlarının ardından MPİ bilet sorgulama ekranı da araştırılıyor. Milli Piyango sıralı tam listeyi derledik...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

29 Eylül Milli Piyango çekilişinde şansını deneyen vatandaşlar, https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari adresinde yer alan ''Sorgula'' kısmına biletin seri numarasıni girerek kazandıkları ikramiyeyi öğrenebilecekler.

Biletinizi sorgulamak için tıklayınız...

29 EYLÜL MPİ ÇEKİLİŞ SONUCU TAM LİSTE

Sisal Şans tarafından çekiliş yapılan Milli Piyango'da büyük ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. 6, 0, 0, 2, 2, 8 numaraları ile 3 milyon TL sahibini buldu.

100.000 TL kazanan numara

050775

10.000 TL kazanan numaralar

037134 053109 105752 111559 121429 191212 212681 287908 308684 308722 347346 361342 382145 428669 569002 590464 602862 670631 678101 684267

1000 TL kazanan numaralar

021618 023233 026898 034643 048272 054999 073737 093136 153913 159922 170646 177487 197373 202263 218918 233526 262041 264156 274816 296899 312825 313335 322193 370956 395532 400194 411269 433021 436018 444296 471452 480765 494580 500322 540879 555643 558248 586371 587084 601382 602376 628079 637072 642522 663533 663911 664174 679762 682786 686938



300 TL kazanan numaralar

00710 05097 05425 07434 08591 08764 09852 10072 11634 12012 12717 16321 17209 22682 22920 24300 33337 44934 45331 48163 50672 51724 54361 56660 58780 59337 61182 65546 69019 69950 75220 79328 80461 80588 81302 81597 82452 86010 91438 91458



Amorti

2, 6

NASIL OYNANIR?

Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilir. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştirilir.

Biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.